Hamas'tan ateşkes açıklaması: Değerlendiriyoruz

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda binlerce masum Filistinli hayatını kaybederken, ateşkes için görüşmeler ise hala sürüyor..

İsrail Başbakanı Netanyahu ile yeniden görüşecek olan ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta ateşkes beklediğini duyurmasının ardından Hamas'tan da bir açıklama geldi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin İsrail ile ateşkes üzerine yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Arabulucuların taraflar arasındaki uçurumu kapatmak için gayret gösterdiği ifade edilen açıklamada, bir çerçeve anlaşmasına varmak ve ciddi bir müzakere turunun başlaması için çalışıldığı kaydedildi.

"ARABULUCULARDAN GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Bu çerçevede arabuluculardan gelen önerilerin değerlendirildiğini aktaran Hamas, yüksek bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ve ulusal istişareler yürüttüklerini vurguladı.

Açıklamada, hedefin "işgal güçlerinin" (İsrail'in) geri çekilmesini ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına acil insani yardım ulaştırılmasını sağlayacak" bir anlaşmaya ulaşma çabası olduğu kaydedildi.

TRUMP İSRAİL'İN GEÇİCİ ATEŞKES İÇİN ŞARTLARI KABUL ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABDli temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.