Hamza Yusuf: Dünya liderleri Lübnan’da yaşananlara sessiz kalıyor İskoçya'nın eski Birinci Bakanı Hamza Yusuf, dünya liderlerinin Lübnan'a karşı düzenlenen saldırılara karşı sessiz kaldığını söyleyerek tepki gösterdi. Yusuf, 'Öfke ve kınamanız nerede?' sözleriyle İngiltere Hükümeti'ne seslendi.

DHA

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah üyelerinin çağrı cihazları ve telsizleri hedef alınarak onlarca kişinin ölümüne sebep olan İsrail saldırılarına yönelik tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Son olarak Birelik Krallık'ı oluşturan dört ulustan biri olan İskoçya'nın Birinci Bakanı Hamza Yusuf, saldırıya ilişkin sessizliğini bozdu.

"DÜNYA LİDERLERİ SESSİZ KALIYOR"

İsrail’in dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında en az 14 kişinin hayatını kaybettiği siber saldırıyı ele alan Yusuf, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÖFKE VE KINAMANIZ NEREDE"

Hamza Yusuf, dünya liderlerinin yaşananlara sessiz kaldığını vurgulayarak, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’ye ‘öfke ve kınamanız nerede?’ dedi.

"NEDEN AHLAKİ KORKAKLIK SERGİLİYORLAR"

Hamza Yusuf açıklamasında, “Lübnan'daki çirkin saldırılarla ilgili olarak siyasi liderler neden bu kadar ahlaki korkaklık sergiliyor?

Çocukları ve Hizbullah ile hiçbir ilgisi olmayan pek çok masum insanı öldüren ayrım gözetmeyen saldırılar ile ilgili olarak öfke ve kınama nerede?“ dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)