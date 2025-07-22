Hangi ülkelerde deprem olmaz? Deprem riski en az olan 7 ülke!

Depremler, dünyanın pek çok bölgesinde büyük yıkımlara neden olabiliyor.

Ancak bazı ülkeler, jeolojik konumları sayesinde bu doğal afetten oldukça uzak bir yaşam sunuyor.

Peki, dünyada deprem riskinin en az olduğu ülkeler hangileri? İşte deprem korkusunun neredeyse hiç yaşanmadığı o ülkeler...

1. Suudi Arabistan

Arabistan Yarımadası, büyük tektonik plakaların dışında yer aldığı için deprem riski oldukça düşüktür.

2. Estonya

Baltık bölgesinde bulunan Estonya, hem tarihi hem de jeolojik olarak düşük sismik aktiviteye sahip.

3. Norveç

Kuzey Avrupa’nın en istikrarlı bölgelerinden biri olan Norveç’te büyük depremler neredeyse hiç görülmez.

4. Finlandiya

Plaka sınırlarından uzak olan Finlandiya, deprem tehlikesinin en az hissedildiği ülkelerden biridir.

5. Katar

Katar da Arap Levhası üzerinde bulunur ve sismik olarak oldukça sakin bir ülkedir.

6. Birleşik Arap Emirlikleri

Modern şehirleriyle bilinen BAE, aynı zamanda deprem riski en düşük ülkeler arasında yer alır.

7. Lüksemburg

Batı Avrupa'nın küçük ama güvenli ülkesi Lüksemburg, deprem kaydı açısından oldukça sakin bir geçmişe sahip.