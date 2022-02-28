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    Harkov'da, canlı yayında bombardımana yakalandı

    Rus birliklerinin sabah saatlerinde girdiği Harkov’da mahsur kalan Türk öğrencilerden Sultan Dikeç, canlı yayında röportaj verirken patlama gerçekleşti. Dikeç, telaş içerisinde bölgeden uzaklaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 04:17
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    Harkov'da, canlı yayında bombardımana yakalandı

    Ukrayna'daki Rus işgali birçok insanı sığınaklara hapis etmiş durumda.

    Bir yandan Ukrayna'dan sivil halkın tahliye işlemleri devam ederken, diğer yandan sığınaklarda birçok sivilin bekleyişi sürüyor.

    Harkov’da mahsur kalan Türk öğrencilerden biri olan Sultan Dikeç, NTV'nin özel haberinde canlı yayına bağlandı.

    Harkov'da, canlı yayında bombardımana yakalandı - Video

    CANLI YAYINDA, BULUNDUĞU BİNA BOMBALANDI

    Yaşadıklarını anlattığı sırada Dikeç'in bulunduğu bina bombalandı.

    Korku dolu anlar yaşayan Dikeç, hızla bölgeden uzaklaşırken yaşananlar ekranlara yansıdı.

    Harkov da, canlı yayında bombardımana yakalandı #1

    Harkov da, canlı yayında bombardımana yakalandı #2


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