Harvard'daki insan derisi ile kaplanan kitabın cildi sökülecek Harvard Üniversitesi'nden, 2014'te insan derisiyle ciltlendiği saptanan Ruhun Kaderi (Des Destinees de l'Ame) kitabının kaplamasını etik nedenleri gerekçe göstererek sökme kararı çıktı.

AA

Kan donduran kitap hakkında karar belli oldu.

1880'lerin ortalarında Arsène Houssaye tarafından yazılan ruh ve ölümden sonraki yaşam üzerine yazılan Des Destinées de l'Ame (Ruhun Kaderleri) adlı kitap, yazarı tarafından Dr. Ludovic Bouland'a verildi.

1934'te üniversitenin Houghton Kütüphanesi'ne giren kitabın, 2014 yılında insan derisi ile kaplandığı belirlendi.

Uzun süredir üzerinde tartışma süren kitapla ilgili Harvard Üniversitesi Kütüphanesi'nin internet sitesinde açıklama yayınlandı.

Cildi değiştirilecek

Yapılan açıklamada, üniversiteye bağlı Houghton Kütüphanesi'nde bulunan "Des Destinees de l'Ame" adlı kitabın insan derisinden yapılan cildinin değiştirileceği belirtildi.

Yakın zamana kadar talep karşılığı herkesin incelemesine izin verilen kitaba ilişkin bu kararın, "kökeni ve tarihinin etik açıdan sorunlu olması" nedeniyle alındığı kaydedildi.

Açıklamada, kitabın kaplanmasında derisi kullanılan kişiye yönelik "saygısızlık ve etik dışı muamele" sebebiyle hata yapıldığı kabul edilerek, "Bundan dolayı olaydan etkilenenlerden özür dileriz." ifadesine yer verildi.

Doktor ölen kadın hastanın derisiyle kapladı

Orijinal sahibi Fransız doktor Ludovic Bouland olan kitabın cildi, doktorun çalıştığı hastanede hayatını kaybeden bir kadın hastanın cilt dokusuyla kaplanmıştı.

Yazarı Arsene Houssaye olan kitap, 1934'de John B. Stetson tarafından Harvard Kütüphanesi'ne verilmişti.

Harvard Üniversitesi Yönlendirme Komitesi'nin 2022'de üniversite müzesi koleksiyonlarındaki insan kalıntılarına ilişkin raporunda, kitabın cildinin çıkarılması gerektiği tavsiye edilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)