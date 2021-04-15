Hasan Ruhani: İstersek uranyumu yüzde 90 saflıkta da zenginleştirebiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, uranyumu yüzde 90 saflıkta da zenginleştirebileceklerini ancak atom bombası peşinde olmadıklarını söyledi.

Ülkenin muhtelif yerlerindeki petrokimya projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, yaptığı konuşmada nükleer anlaşma ve uranyum zenginleştirmeyle ilgili değerlendirmede bulundu.

ABD VE AB'NİN ENDİŞELERİNİ ELEŞTİRDİ

ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin uranyumun yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmesiyle ilgili "endişeli" oldukları yönündeki açıklamalarını eleştiren Ruhani, şunları söyledi:

"İSTERSEK YÜZDE 90 SAFLIKTA DA ZENGİLEŞTİREBİLİR AMA ATOM BOMBASI PEŞİNDE DEĞİLİZ"

"Daha önce de yüzde 60 saflıkta uranyum üretebilirdik. Bazıları yüzde 60'dan bir adımla yüzde 90'a çıkarılabileceği yorumu yapıyor. Size göre, atom bombası üretmek için zemin hazırlıyoruz. Bu yanlıştır. İstersek uranyumu yüzde 90 saflıkta da zenginleştirebiliriz fakat sözümüzde duruyoruz ve atom bombası peşinde değiliz."

"YILLARDIR ATOM BOMBASI PEŞİNDE OLAN SİZSİNİZ"

Tarafların nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi halinde uranyum zenginleştirme oranının yüzde 3,67'den fazla olmayacağını aktaran Ruhani, "Yıllardır atom bombası peşinde olan sizsiniz ve onu depoladınız. Her sene yeni bombalar üretiyorsunuz. Bu itham sizin alınlarınızdadır." diye konuştu.

YENİ NESİL SANTRİFÜJLERİN DEVREYE GİRMESİNİN ARDINDAN PATLAMA YAŞANMIŞTI

Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'nde 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirme imkanı sağlayacak 164 adetten oluşan IR-6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu. Yeni nesil santrifüjlerin devreye girmesinden bir gün sonra tesiste büyük bir patlama yaşandığı bildirilmişti.