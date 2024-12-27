Hatay'daki Suriyelilerin dönüşü sürüyor: Ülkemizi Türkiye gibi özgür, huzurlu yapacağız

DHA

Kanlı Beşar Esad rejiminin prangalarından kurtulan Suriye'de normalleşme süreci devam ediyor.

13 yıllık boyunca süren iç savaşta, rejimin zulmünden kaçarak farklı ülkelere sığınan Suriyeliler ise, muhaliflerin kontrolüne geçen anavatanlarına geri dönmeye başladı.

Bu kapsamda, Türkiye'ye sığınan Suriyeliler de ülkelerine geri dönerken sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

"ÜLKEMİZİ TÜRKİYE GİBİ HUZURLU YAPACAĞIZ"

Ülkesine dönenlerden 16 yaşındaki Sevval Keyyel, 2018’de Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geldiğini ve amcasının yanında kaldığını belirterek, “Suriye artık özgür oldu. İdlib’e gidiyorum. Orada annem, babam, kardeşlerim beni bekliyor. Onları çok özledim. Türkiye çok güzel. Bizler yeni doğanlarla birlikte özgür Suriye’yi daha da güzelleştireceğiz. Hep birlikte Türkiye gibi özgür, huzurlu yapacağız inşallah. Okuyup doktor olacağım.” dedi.

"YENİDEN HAYATA TUTUNACAĞIZ"

15 yaşındaki Firaz Şabon ise “Savaş bitti, Suriye çok güzel oldu. Orada her şeye yeniden başlayacağız. 9 yıldır buradayım. Orada evlerimizi yenden yapacağız. Ülkemiz çok güzel olacak. Ülkemde yeniden hayata tutunacağız.” diye konuştu.