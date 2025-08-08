Hava ulaşımında çığır açacak yenilik: 2027'de elektrikli taksiler hizmete girebilir

Japon havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA) ile Kaliforniya merkezli Joby Aviation, beş kişilik elektrikli hava taksilerden oluşan 100’den fazla aracın piyasaya sürülmesi için ortak girişim kuracaklarını duyurdu.

ANA Başkanı ve CEO’su Koji Shibata, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, uçan taksilerin "hava ulaşımında devrim yaratacağını" belirtti.

Proje kapsamında saatte 320 kilometre hıza ulaşabilen ve bir pilot ile dört yolcuyu taşıyabilecek elektrikli hava taksilerinin 2027’den itibaren hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Başlangıçta Narita ve Haneda havalimanları ile Tokyo şehir merkezi arasında seferlerin yapılması hedeflenirken, ilerleyen dönemde güzergahların çeşitlendirilmesi de gündemde.

YOLCULUK 15 DAKİKAYA İNECEK

NTV'de yer alan habere göre, Japon havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA) ve Kaliforniya merkezli Joby Aviation’ın geliştirdiği elektrikli hava taksileri, Tokyo’nun merkezi ile Narita Havalimanı arasındaki yolculuk süresini büyük ölçüde kısaltacak.

Şu anda genellikle araba veya trenle 1 saatten fazla süren bu yolculuk, yeni teknoloji sayesinde yaklaşık 15 dakikayainebilecek. ANA yetkilileri, bu devrim niteliğindeki ulaşım çözümünün şehir içi ve havalimanı ulaşımında zaman kazandıracağını belirtti.

AFP’ye konuşan bir ANA sözcüsü, henüz fiyatların netleşmediğini ancak hizmetin halk için mümkün olduğunca uygun maliyetli olmasını hedeflediklerini söyledi.

Elektrikli hava taksileri, geleneksel helikopterler gibi dikey kalkış yapıyor ancak uçuş esnasında minimum ses etkisi ve sıfır emisyon sağlayarak çevreci bir ulaşım alternatifi sunuyor.

Öte yandan, ANA ve Joby bu yenilikçi araçların halka açık ilk uçuş gösterisini Ekim ayında Osaka Expo’da gerçekleştirecek.