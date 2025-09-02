Havalimanlarında yeni dönem: Türklerin sık sık uğradığı havalimanlarında o kural kalkıyor!

Yıllardır hava yolculuğunun en büyük sıkıntılarından biri olan “sıvı kısıtlaması” Almanya’da esnemeye başlıyor.

Özellikle Türk yolcuların yoğun şekilde kullandığı Frankfurt ve Münih havalimanlarında el bagajına alınabilecek sıvı miktarı artırılıyor.

Güvenlik gerekçesiyle 2006’dan bu yana uygulanan ve yolcuların yalnızca 100 mililitrelik şişelerde toplam 1 litre sıvı taşımasına izin veren kural, artık tarihe karışıyor.

2 LİTREYE KADAR SIVI TAŞINABİLECEK!

Yeni düzenlemeyle birlikte Frankfurt Havalimanı, bu aydan itibaren belirli kontrol noktalarında 2 litreye kadar sıvının el bagajında taşınabileceğini duyurdu. Münih Havalimanı’nda da aynı uygulamanın hayata geçirilmesi için hazırlıklar başladı.

Sonhaber.eu'da yer alan habere göre, sıvı kuralının gevşetildiği terminallerde, hastanelerde de kullanılan Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazlarıyla el bagajları taranıyor. Bu sayede güvenlik kontrolleri hızlanırken yolcuların sıvı kısıtlamaları da esnetilmiş oluyor.