Havası en kirli ülkeler açıklandı: Çad zirvede

Haber Merkezi

İsviçre merkezli bir hava kalite teknolojisi şirketi IQAir, 2024 yılına ait hazırladığı raporunda dünya genelinde yalnızca 7 ülkenin hava kalitesinin uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladı.

HAVASI EN KİRLİ 5 ÜLKE

Şirketin raporuna göre, hava kalitesinin en kötü olduğu ülkeler sırasıyla Çad, Bangladeş, Pakistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Hindistan.

Bu ülkelerde hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınırın 10 katına kadar yükseliyor. Özellikle Çad'da bu oran 18 katına kadar çıkıyor, bu da ülkedeki ciddi hava kirliliğini gözler önüne seriyor.

EN KİRLİ BAŞKENT YENİ DELHİ

Dünyanın en kirli başkentiyse Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi.

Yeni Delhi'yi Çad'ın Başkenti Encemine takip ediyor.Üçüncü sırada Bangladeş'in Başkenti Dakka yer alıyor.

Dördüncü sırada Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Başkenti Kinşasa, beşinci sıradaysa Pakistan'ın Başkenti İslamabad yer alıyor.

ÇİN VE HİNDİSTAN AZ DA OLSA TOPARLANDI

Çin ve Hindistan'da 2023'e göre hava kirliliğinde az da olsa bir toparlanma olmasıysa dikkat çekiyor.

Dünyada en kirli havaya sahip 10 kentten 6'sının bulunduğu Hindistan'da hava kirliliği 2023'e göre 2024'te yüzde 7 azalma gösterdi. Çin'deyse 2013-2020 yılları arasında kirlilik yarı yarıya azaldı.

AVRUPA'NIN EN KİRLİ HAVASI

Avrupa'da en kirli havaya sahip ülkeyse Bosa Hersek. Bosna Hersek'i Kuzey Makedonya ve Sırbistan takip ediyor

Dünyada havası standartlara tamamen uygun olan sadece 7 ülke var. Bu ülkeler Estonya, İzlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Bahamalar, Grenada ve Barbados.

İSTANBUL 19. SIRADA

Yeterli veri bulunmadığı için Burkina Faso, İran ve Afganistan ise raporda yer almadı.

Hava Kirliliği Yüksek tansiyondan sonra dünyada ölüme yol açan en büyük risk faktörü olarak görülüyor. Dünya genelinde her yıl 7 milyon kişi hava kirliliği nedeniyle ölüyor.

İsviçreli hava kalite teknolojisi şirketi IQAir'in internet sitesinde anlık olarak paylaştığı veriler dünyada en kirli büyük kentler arasında İstanbul'un 19'uncu sırada yer aldığını gösteriyor.