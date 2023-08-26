Hawaii yangınından sonra hala 338 kişiye ulaşılamıyor Hawaii'de yangın felaketi ile yok olan Maui ilçesi yetkilileri, aramakurtarma çalışmaları devam ederken hala 338 kişiye ulaşılamadığını açıkladı.

AA

Orman yangınları dünyanın kuzeyinde etkili olmaya devam ediyor.

Aşırı sıcaklıklar nedeniyle özellikle Akdeniz havzasında çıkan yangınlar etkili olurken Büyük Okyanus'ta bulunan ABD'nin eyaletlerinden biri olan Hawaii'de büyük bir felaket yaşandı.

Adana çıkan yangın yerleşim birilerine sıçradı.

338 kişi hala kayıp

115 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınlarında Maui Bölgesi tamamen kül oldu.

Yetkililer, dün öğle saatleri itibarıyla yangın bölgesinde mahsur kalanlardan 1732 kişiye daha ulaşıldığını belirterek, mağdurların sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Tüm çalışmalara rağmen ise 338 kişiye hala ulaşılamadı.

Kayıp listesi yayınlandı

Maui Polis Şefi John Pelletier, yaptığı yazılı açıklamada "(Kayıplar listesi) Bu isim listesini bugün yayımlıyoruz çünkü bunun soruşturmaya yardımcı olacağını biliyoruz. Bu kolay bir şey değil ancak soruşturmayı mümkün olduğunca eksiksiz ve kapsamlı hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin desteğiyle hazırlandığı belirtilen liste, felaketin büyüklüğünü ortaya koyarken bölgede son yüzyılda bir orman yangını sonrası ortaya çıkan en büyük kayıp listesi olma özelliğine sahip.

Başkan Joe Biden, 22 Ağustos'ta Hawaii'yi ziyaret etmiş ve yangında zarar görenlere yardım sözü vermişti.

Elektrik firmasına ihmal davası

Hawaii'de orman yangınlarının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ederken Maui Bölgesi yönetimi, Hawaii Elektrik Firmasını ihmalle suçlayan bir dava dilekçesi verdi.

Dilekçede, firmanın elektrik dağıtım hatları, elektrik direkleri ve diğer ekipmanların bakım onarımı ile elektrik hatlarıyla temasını önlemek için bitki örtüsünün kontrol altında tutulması sorumluluklarını ihmal ettiği vurgulandı.

Şiddetli rüzgarların, elektrik direklerini devirip akım kablolarını kopartarak bitki örtüsünü tutuşturabileceğine dikkat çekilen dilekçede, firmanın, yangın çıkması ve hızla yayılması tehlikesinin farkında olduğu kaydedildi.

Maui Bölgesi yönetimi, diğer elektrik dağıtım firmalarının olumsuz hava koşullarında takip ettikleri prosedürlere işaret ederek "Hawaii Elektrik Firması benzer bir yöntemi takip etseydi, yangın önlenebilirdi" değerlendirmesini yaptı.

Firmadan açıklama

Hawaii Elektrik Firması ise davaya ilişkin "Soruşturma devam ederken Maui Bölgesi yönetiminin ihtilaflı yolu seçmesi üzücü." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Bu akıl almaz trajedinin ardından ilk odağımız yalnızca Maui halkına değil, ayrıca Maui Bölgesi'ne destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Hawaii Elektrik Firması, kar amacı güden halka açık bir firma olarak, eyaletteki elektrik abonelerinin yüzde 95'ine hizmet veriyor.

Hawaii orman yangınları

Hawaii yangınları öncesinde bölgedeki kuraklığın bitki örtüsünü kuruttuğu ve Dora Kasırgası Hawaii'nin 800 kilometre güneyinden geçerken güçlü rüzgarların Maui'nin batısında en az 30 elektrik direğini devirdiği belirtildi.

Yangında büyük kısmı kül olan Lahaina kasabasında devrilen elektrik hattının kuru otları tutuşturduğu kaydedilen görüntüler paylaşıldı.

FBI, 22 Ağustos'ta, orman yangını nedeniyle teyit edilmemiş kayıp listesinde 1000 ila 1100 kişinin olduğunu açıklamıştı.

Yangın sırasında trafiğin kilitlendiği, duman ve alevlerden kaçmaya çalışan bazı kişilerin okyanusa atlayarak kaybolduğu ifade ediliyor.

Yangınlarda 115 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 22 Ağustos'ta Hawaii'yi ziyaret etmiş ve yangında zarar görenlere yardım sözü vermişti.