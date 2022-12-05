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    Hazar Denizi kıyısında binlerce ölü fok bulundu

    Yaklaşık 2 bin 500 ölü fok, deniz kıyısında farklı yerlerde bulundu.
    • 05.12.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:47
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    Hazar Denizi kıyısında binlerce ölü fok bulundu

    Kıyıya vuran çok sayıda ölü fok görüntülendi.

    Görüntüler, Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde Hazar Denizi kıyısında kaydedildi.

    Dağıstan Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgenin Hazar Denizi kıyısında ölmüş fokların bulunduğu belirtildi.

    Ölü fok sayısında çarpıcı artış

    İlk önce 600'den fazla sayılan ölü fok sayısının artmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, “Maalesef sayı önemli ölçüde arttı ve şu anda 2 bin 500 seviyesinde bulunuyor.” ifadesi kullanıldı.

    Ölmüş fokların deniz kıyısında farklı yerlerde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, özellikle Yuzbaş bölgesinde ve Sulak ile Şurnika nehirlerinin ağızları arasında çok sayıda ölmüş fok bulunduğu aktarıldı.

    Hazar Denizi kıyısında binlerce fok ölü bulundu ViDEO

    Son 10 yılda ilk defa yaşandı

    AA'nın haberine göre, açıklamada, toplu fok ölümlerinin nedeninin, hayvanlardan alınan patolojik materyallerin laboratuvar çalışmalarından sonra belirleneceği bilgisi paylaşıldı.

    Hazar Denizi’nde son 10 yılda ilk defa bu kadar büyük oranda fok ölümü yaşandığına dikkat çekildi.

    Nesli tükenmekte olan Hazar foku, "Hazar faunasındaki tek deniz memelisi" olarak biliniyor.

    Hazar Denizi kıyısında binlerce ölü fok bulundu #1


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