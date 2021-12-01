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    Helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı askerler için tören düzenlendi

    İniş sırasında yaşanan kazada şehit olan askerler, son yolculuklarına uğurlandı.
    • AA
    • 01.12.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 14:21
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    Helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı askerler için tören düzenlendi

    Azerbaycan'da düşen askeri helikopterde bulunan çoğu rütbeli 14 asker şehit oldu.

    Bakü'deki Serhatçi Spor Merkezi'nde düzenlenen törene; Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev, Askeri Başsavcı Hanlar Veliyev, Bakü Valisi Eldar Azizov, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

    ŞEHİTLERİN TABUTU AZERBAYCAN BAYRAĞINA SARILDI

    Törende, şehitlerin Azerbaycan bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ve Azerbaycan Milli Marşı'nın seslendirilmesinin ardından şehitlerin öz geçmişi okundu.

    Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Guliyev, şehit askerlerin 2. Karabağ Savaşı'nda da savaştığını, silah arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

    Helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı askerler için tören düzenlendi #1

    "HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"

    Guliyev, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunarak, kahraman silah arkadaşlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

    ŞEHİTLERİN YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Törenin sonunda şehit yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

    Şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak 2. Şehitler Hiyabanı'nda defnedilmek üzere araçlara konuldu.

    Helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı askerler için tören düzenlendi #2

    KAZA İNİŞ SIRASINDA YAŞANDI

    Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri'ne ait Mi-17 tipli askeri helikopter, dün Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında inişe geçerken kaza yapmıştı.

    Kazada; 1 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 teğmen ve 1 teknik çalışan şehit olmuş, 1 yarbay ve 1 yüzbaşı yaralanmıştı.

    Helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı askerler için tören düzenlendi VİDEO

    Helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı askerler için tören düzenlendi #3

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    Helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı askerler için tören düzenlendi #15

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