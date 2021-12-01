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- Helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı askerler için tören düzenlendi
Helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı askerler için tören düzenlendi
- AA
- 01.12.2021 - 13:39
- Güncelleme : 01.12.2021 - 14:21
Azerbaycan'da düşen askeri helikopterde bulunan çoğu rütbeli 14 asker şehit oldu.
Bakü'deki Serhatçi Spor Merkezi'nde düzenlenen törene; Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev, Askeri Başsavcı Hanlar Veliyev, Bakü Valisi Eldar Azizov, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
ŞEHİTLERİN TABUTU AZERBAYCAN BAYRAĞINA SARILDI
Törende, şehitlerin Azerbaycan bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ve Azerbaycan Milli Marşı'nın seslendirilmesinin ardından şehitlerin öz geçmişi okundu.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Guliyev, şehit askerlerin 2. Karabağ Savaşı'nda da savaştığını, silah arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.
"HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"
Guliyev, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunarak, kahraman silah arkadaşlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.
ŞEHİTLERİN YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Törenin sonunda şehit yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.
Şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak 2. Şehitler Hiyabanı'nda defnedilmek üzere araçlara konuldu.
KAZA İNİŞ SIRASINDA YAŞANDI
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri'ne ait Mi-17 tipli askeri helikopter, dün Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında inişe geçerken kaza yapmıştı.
Kazada; 1 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 teğmen ve 1 teknik çalışan şehit olmuş, 1 yarbay ve 1 yüzbaşı yaralanmıştı.
Helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı askerler için tören düzenlendi VİDEO