Hindistan ile Çin, direkt uçuşları ve sınır ticaretini yeniden başlatıyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, resmi ziyaret kapsamında geldiği Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Hindistan Ulusal Güvenlik (NSA) Danışmanı Ajit Doval ile bir araya geldi.

Wang ve Doval, iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı üzerine 24. tur görüşmeyi gerçekleştirdi.

5 YIL SONRA UÇUŞLAR VE SINIR TİCARETİ YENİDEN BAŞLIYOR

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede her iki ülkenin Himalaya sınırına yığdığı askerlerin geri çekilmesi, sınırların belirlenmesi ve sınır meseleleri ile ilgili konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, 5 yıl aradan sonra doğrudan uçuşlar ile sınır ticaretinin yeniden başlatılması, yatırımların artırılması ve vize işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda mutabık kalındığı ifade edildi.

"ÇİN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİ İKİ ÜLKE HALKININ TEMEL ÇIKARINA"

Hindistan ve Çin, sınır anlaşmazlığı konusunda gelecek yıl Çin'de tekrar bir araya gelme konusunda anlaştığını açıkladı. İki ülke arasındaki doğrudan uçuşlar 2020'deki Covid-19 pandemisinden bu yana askıya alınmıştı. Uçuşların yeniden başlayacağı gün için ise herhangi bir tarih verilmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Wang'ın Doval'a "Çin-Hindistan ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde gelişmesinin iki ülke halkının temel çıkarına olduğunu" söylediği belirtilerek, Wang’ın iki ülkenin diyalog yoluyla karşılıklı güveni arttırması ve iş birliğini genişletmesi gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

WANG, HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Wang, temasları kapsamında ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de bir araya geldi. Modi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Hindistan ve Çin arasındaki istikrarlı, öngörülebilir, yapıcı bağlar hem bölgesel hem de küresel barış ve refaha önemli ölçüde katkıda bulunacaktır" dedi.

Öte yandan, Modi'nin bu ayın sonunda Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Çin'e gitmesi planlanıyor. Modi, zirveye katılması halinde 7 yıldan uzun bir süredir ilk kez Çin’i ziyaret etmiş olacak.

Çin ve Hindistan arasındaki Himalaya Sıradağları taraflar arasında yıllardır sınır anlaşmazlığına neden olurken, taraflar arasında sınırlar konusunda en son 2020'de gerilim artmıştı.