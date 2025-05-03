Hindistan, Pakistan'dan yapılan ithalatı yasakladı

AA

Hindistan, Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırının ardından Pakistan ile artan gerginlik nedeniyle bu ülkeden yapılan tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasakladı.

Hint televizyonu NDTV'nin haberine göre, Hindistan Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, "Pakistan menşeli veya bu ülkeden ihraç edilen tüm malların, doğrudan ya da dolaylı ithalatı, transit geçişi, serbest ithalat kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın, ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Hindistan'ın Pakistan'dan ithal ettiği ürünlerin başında ilaç, meyve ve yağlı tohumlar yer alıyor.

YASAK BAŞLATILDI

Yasağın derhal yürürlüğe gireceği kaydedilen bildiride, söz konusu kararın "ulusal güvenlik ve kamu politikası" gereği alındığı belirtildi.

PAKİSTAN'DAN GELEN MEKTUP VE KARGOLARA GEÇİT OK

Yeni Delhi yönetimi ayrıca, Pakistan'dan hava ve kara yoluyla gelen tüm posta ve kargoların alımının askıya alındığını, Pakistan bayraklı gemilerin Hindistan limanlarına girişinin ve Hindistan bayraklı gemilerin Pakistan limanlarını ziyaretinin yasaklandığını bildirdi.

PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

VİZELER İPTAL

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

HAVA SAHASINI KAPATTI

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

PAKİSTAN EK GIDA DEPOLUYOR

Pakistan idaresindeki Keşmir'in başkenti Muzafferabad'da ise yasağın ardından olası bir savaş durumuna karşı Kontrol Hattı yakınlarında yaşayan halk için iki aylık ek gıda malzemesi stoklanmaya başlandı.

PAKİSTANLI BAKAN AÇIKLADI

Pakistan yönetimindeki Keşmir İdari Bölgesi Gıda Bakanı Chaudhary Mohammad Akbar Ibrahim, konu hakkında açıklamalarda bulundu.