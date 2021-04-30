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    Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan: Oksijen kaynaklarımız yeterli

    Salgın karşısında zor günlerden geçen Güney Asya ülkesinin Sağlık Bakanı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.04.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 12:09
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    Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan: Oksijen kaynaklarımız yeterli

    Hindistan, günlük koronavirüs vaka sayısında son haftalarda rekorlar kırıyor.

    Oksijen yetersizliği ve hastanelerde yatak kapasitelerinin dolduğu haberleriyle gündeme gelen Hindistan'da Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, hükümetin salgınla mücadelesini savundu.

    "ÖLÜM ORANI DÜŞÜK, OKSİJEN YETERLİ"

    BBC'nin haberine göre, Vardhan, Hindistan'ın dünyada koronavirüs kaynaklı en düşük ölüm oranına sahip olduğunu belirtti.

    Hint bakan, ayrıca ülkesinin oksijen kaynaklarının yeterli olduğunu söyledi.

    Vardhan, yurt dışından gönderilen yardımlar da dahil oksijenin birçok kaynaktan temin edildiğini, depolama ve soğutma tankerlerinin hazırlandığını belirtti.

    Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan: Oksijen kaynaklarımız yeterli #1

    DAHA FAZLA KREMATORYUM TALEBİ

    Öte yandan bir üst düzey polis memuru, yetkililerden, koronavirüsten hayatını kaybedenler için daha fazla krematoryum kurulmasını istedi.

    Polis memuru, koronavirüs nedeniyle ölenlerin krematoryum olmayan yerlerde aile üyeleri tarafından yakılmak zorunda olduğunu ifade etti.

    Bu arada Hindistan'a bugün ABD'den yüzlerce oksijen yoğunlaştırıcı ve solunum cihazı içeren acil tıbbi malzeme sevkiyatı ulaştı.

    Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan: Oksijen kaynaklarımız yeterli #2
    Harsh Vardhan

    UÇUŞ YASAĞI 31 MAYIS'A KADAR UZATILDI

    Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle uluslararası hava yolu seferlerini askıya alma kararının 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi.

    386 BİNDEN FAZLA VAKA

    Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 386 bin 452 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 498 kişi hayatını kaybetti.

    Toplam vaka sayısı 18 milyon 762 bin 976'ya yükselirken ölenlerin sayısı 208 bin 330'a ulaştı.

    Hindistan'ın 14 eyaletinde günlük vaka sayısı 10 bini geçmiş durumda.

    Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan: Oksijen kaynaklarımız yeterli #3

    Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan: Oksijen kaynaklarımız yeterli #4

    Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan: Oksijen kaynaklarımız yeterli #5

    Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan: Oksijen kaynaklarımız yeterli #6

    Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan: Oksijen kaynaklarımız yeterli #7

    Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan: Oksijen kaynaklarımız yeterli #8

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