Hindistan ve Pakistan ateşkesi sürdürme konusunda anlaştı

AA

Hindistan ve Pakistan arasında siyasi gerginlik, askeri çatışmalara döndü...

Hindistan'ın 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başladı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etti.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan ordusundan Korgeneral Rajiv Ghai ile Pakistan ordusundan Tümgeneral Kashif Chaudhry, telefonda görüştü.

ATEŞKESİ KORUMA YÖNÜNDE ANLAŞTILAR

Görüşmenin ardından Hindistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, tarafların saldırgan eylemlerden kaçınma ve ateşkesi koruma konusunda anlaştıkları aktarıldı.

Tarafların ayrıca, sınır hattı ve ötesindeki bölgelerdeki asker sayısının azaltılmasını değerlendirme konusunda da uzlaştıkları bildirildi.

32 HAVALİMANINDA KAPATILAN UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan, Cammu Keşmir'deki çatışmalar nedeniyle kapatılan kuzey ve batı Hindistan'daki 32 havalimanında uçuşlar yeniden başladı.