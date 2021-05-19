Hindistan'da 100 yıllık cami yıkıldı

Hindistan'da 100 yıllık bir cami arazi ihlali yapıldığı gerekçesiyle yıkılırken, bu karar Müslümanlar tarafından büyük bir öfke uyandırdı.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan asırlık bir camiinin bölge yönetimi tarafından yıkılması Müslümanlar arasında büyük öfke uyandırdı.

Hindistan Sünni Merkez Vakfı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Allahabad Yüksek Mahkemesi tarafından verilen karara karşı gelerek, eyalete bağlı Barabanki bölgesinde yönetiminde olan Hindistan Halk Partisinin (BJP) camiyi yıktığı belirtildi.

“BU EYLEM HUKUKA AYKIRIDIR”

Caminin yıkılmasının keyfi ve yasa dışı olarak niteleyen Sünni Merkez Vakfı başkanı Zufar Faruki, “Bölge yönetiminin, açıkça yasa dışı ve keyfi olan eylemini şiddetle kınıyorum. Arazi ihlalinin ortadan kaldırılması bahanesiyle 100 yıllık camiyi yıktılar. Bu eylem hukuka aykırıdır, yetkinin kötüye kullanılmasıdır ve Yüksek Mahkemesinin açık kararlarının tamamen ihlalidir." açıklamasında bulundu.

Faruki ayrıca caminin yıkımını gerçekleştiren yetkililer için üst düzey tedbir ve adli soruşturma amacıyla yüksek mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin Partisi Başkanı Esaduddin Uveysi konuyla ilgili Twitter paylaşımında “Mescidin yıkımı sadece anayasaya aykırı değil, aynı zamanda dikkati bölgenin kötü yönetiminden başka yöne çekme amacı taşıyan sefil bir girişim." ifadelerini kullandı.

Sünni Merkez Vakfı başkanı Zufar Faruki