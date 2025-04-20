Hindistan'da 4 katlı bina çöktü

AA

Hindistan'ın Delhi eyaletinde dün 4 katlı bina çöktü.

Yaşanan olaya ilişkin NDTV kanalında yer alan habere göre, 4 katlı binanın çöktüğü olayda ölü sayısında artış yaşandı.

CAN KAYBI 11'E YÜKSELDİ

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselirken, enkazdan kurtarılan diğer 11 kişi ise hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, çöken binanın standartlara uygun yapılmadığını ve izinsiz bölgede inşa edildiğini, civardaki diğer yapıların da inceleneceğini belirtti.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileyerek, ölen her kişinin en yakın akrabasına 200 bin Hindistan Rupisi (yaklaşık 2 bin 300 dolar) ödeneceğini bildirdi.