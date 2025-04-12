Hindistan'da alüminyum fabrikasında patlama: 5 ölü, 6 yaralı

DHA
Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde yer alan Nagpur bölgesindeki ‘MMP Alüminyum Endüstrileri’ fabrikasında dün gece geç saatlerde büyük bir patlama yaşandı.
Patlama sonrası çıkan yangın, fabrikada ciddi hasara yol açtı.
5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Fabrika alanında gerçekleşen şiddetli patlamada 3 işçi hayatını kaybetti.
8 işçi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ancak, ağır yaralanan iki işçi tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Olayda yaralanan diğer 6 işçinin tedavisi yerel hastanelerde devam ediyor.
Yetkililer, olayın kesin nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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