Hindistan'da alüminyum fabrikasında patlama: 5 ölü, 6 yaralı
DHA

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde yer alan Nagpur bölgesindeki ‘MMP Alüminyum Endüstrileri’ fabrikasında dün gece geç saatlerde büyük bir patlama yaşandı.

Patlama sonrası çıkan yangın, fabrikada ciddi hasara yol açtı.

5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Fabrika alanında gerçekleşen şiddetli patlamada 3 işçi hayatını kaybetti.

8 işçi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ancak, ağır yaralanan iki işçi tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayda yaralanan diğer 6 işçinin tedavisi yerel hastanelerde devam ediyor.

Yetkililer, olayın kesin nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Gülnihal Kaya
Editor