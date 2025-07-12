Hindistan'da başıboş inek yaşlı kadına saldırdı

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Sambhal kentinde yaşanan olay, başıboş hayvanların oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gündeme taşıdı.

Sambhal kentinde 6 Temmuz’da meydana gelen olayda, başıboş bir inek yaşlı bir kadına saldırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Evlerinin önünde oturan kadın, ineğin çarpmasıyla yere savruldu ve hayvanın çiğnemesi sonucu ciddi şekilde yaralandı.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

CİDDİ ŞEKİLDE YARALANDI

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan kadının kolunun kırıldığı, vücudunda da çeşitli yaralar olduğu öğrenildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan kadın tedavi altına alındı.

BAŞIBOŞ HAYVAN TEHLİKESİ KORKU YARATIYOR

Benzer olayların daha önce de yaşandığı kentte, halk sokaklarda başıboş dolaşan büyükbaş hayvanlar nedeniyle tedirgin.

Yerel yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve önlemlerin artırılacağını bildirdi.