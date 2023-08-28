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Hindistan'da bir maymun kaçırdığı bebeği çatıdan attı Abone Olun

Hindistan'da bir maymun kaçırdığı bebeği çatıdan attı Hindistan'da bir maymunun kaçırdığı 4 aylık bir bebeği çatıdan aşağı attığı bildirildi.

AA & Ensonhaber Hindistan'ın Rampur bölgesinde 4 aylık bebeklerinin ortadan kaybolduğunu fark eden aile, dışarıda küçük kızı taşıyarak duvara tırmanan maymunu fark etti. Hindustan Times'ın haberine göre ailenin bebeği kurtarmak için ellerindeki nesneleri fırlatmasının ardından maymunun küçük kızı tırmandığı evden aşağı attığı kaydedildi. Bebeğin sağlık durumu iyi Yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düşen bebeği ailesinin tuttuğu belirtilen haberde olay sırasında yaralanan kızın başına 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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