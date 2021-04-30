Hindistan’da camiler tedavi merkezine dönüştürüldü

Koronavirüs nedeni ile sağlık sisteminde yaşanan olumsuzluklar, tedavi süreçlerini etkiledi. Ülkede yaşayan Müslümanlar, yardım ve dayanışma hattı kurdu. Camiler, tedavi merkezine dönüştürüldü.

Hindistan, rekor seviyeye ulaşan koronavirüs vakaları nedeni ile zor günler geçiriyor.

Ülkede artan vakalar nedeni ile hastaneler vatandaşların ihtiyacını karşılayamadı.

Müslümanlar, çöken sağlık sistemi karşısında tedavilerin sürmesi için bir adım attı.

Camilerin ve İslami okulların koronavirüs tedavi merkezlerine dönüştürülmesine karar verildi.

KOĞUŞLAR KURULDU

Batı Gucarat eyaletinin Vadodara kentinde İslami okullardaki yöneticilerin girişimiyle kampüs içlerine izolasyonu sağlayacak koğuşlar kuruldu.

Koğuşlara oksijen tüpleriyle donatılmış yataklar konuldu.

1 HAFTADIR FAALİYETTE

Müftü Arif Abbas, görevli olduğu kampüsü koronavirüs tedavi merkezine çevrilmesi ile birçok insanın burada tedavi edildiğini söyledi.

Abbas, tesisin bir haftadır faaliyette olduğunu ifade etti.

DOKTORLAR İŞE ALINDI

Vadodara kentindeki Cahangir Pura Camisi'nde kurulan tedavi merkezine yönelik açıklama yapan cami komite üyelerinden İrfan Şeyh, merkezde 50 yatak bulunduğunu ifade etti.

Ayrıca, merkezin işletilmesi için doktorların işe alındığını söyledi.

YARDIM VE DAYANIŞMA HATTI KURULDU

Tüm çabaların yanı sıra, Müslüman gruplar koronavirüs ile mücadelede yatak bulma ve oksijen kaynaklarının sağlanması için yardım ve dayanışma hattı kurdu.

Hindistan İslam Öğrencileri Örgütü Sözcüsü Musab Gazi, "Bir hafta önce hastalara yardımcı olabilmek için çalışma başlattık. Yeni Delhi'de 30 kişinin çalıştığı kontrol odası, koronavirüs hastalarına yardım etmek için günün her saatinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.