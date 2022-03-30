Petrol
109.54
1.70%
Euro
16.34
0.96%
Dolar
14.68
0.75%
Altın
906.35
0.78%
Borsa
2230
1.05%
Bitcoin
694.140
-1.52%
BTXN Coin
38.02
-6.23%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Hindistan'da çift başlı bebek dünyaya geldi

    Bir annenin doğumdan sonra 2 baş ve 3 kolla doğduğunu gördüğü bebeği, hastaneye kaldırıldı. Bebek, kontrol altında tutuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 13:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan'da çift başlı bebek dünyaya geldi

    Hindistan'da hamile bir kadın, 29 Mart'ta doğum yaptı.

    Dünyaya gelen bebeği görünce şaşkına dönen anne, hastaneye gitti.

    2 baş ve 3 kolla doğan bebek için hastanede çalışma başlatıldı.

    NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY

    Bebeklerin 2 baş ve 3 kolla doğmasının oldukça nadir meydana gelen bir olay olduğunu söyleyen doktorlar, tedbir amaçlı hastane yatışı verdi.

    Hastaneye yatırılan bebeğin bir süre kontrol altında tutulması gerektiği belirtildi.

    Hindistan da çift başlı bebek dünyaya geldi #1


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Tesla, Çin'deki fabrikasında üretimi durdurdu
    Otomobil

    Tesla, Çin'deki fabrikasında üretimi durdurdu

    Bursa'da 'kimyasal madde' paniği
    3. Sayfa

    Bursa'da 'kimyasal madde' paniği

    Görüş Bildir