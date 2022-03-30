Hindistan'da çift başlı bebek dünyaya geldi

Bir annenin doğumdan sonra 2 baş ve 3 kolla doğduğunu gördüğü bebeği, hastaneye kaldırıldı. Bebek, kontrol altında tutuluyor.

Hindistan'da hamile bir kadın, 29 Mart'ta doğum yaptı.

Dünyaya gelen bebeği görünce şaşkına dönen anne, hastaneye gitti.

2 baş ve 3 kolla doğan bebek için hastanede çalışma başlatıldı.

NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY

Bebeklerin 2 baş ve 3 kolla doğmasının oldukça nadir meydana gelen bir olay olduğunu söyleyen doktorlar, tedbir amaçlı hastane yatışı verdi.

Hastaneye yatırılan bebeğin bir süre kontrol altında tutulması gerektiği belirtildi.