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- Hindistan'da çift başlı bebek dünyaya geldi
Hindistan'da çift başlı bebek dünyaya geldi
Bir annenin doğumdan sonra 2 baş ve 3 kolla doğduğunu gördüğü bebeği, hastaneye kaldırıldı. Bebek, kontrol altında tutuluyor.
- Haber Merkezi
- 30.03.2022 - 13:12
- Güncelleme : 30.03.2022 - 13:40
Hindistan'da hamile bir kadın, 29 Mart'ta doğum yaptı.
Dünyaya gelen bebeği görünce şaşkına dönen anne, hastaneye gitti.
2 baş ve 3 kolla doğan bebek için hastanede çalışma başlatıldı.
NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY
Bebeklerin 2 baş ve 3 kolla doğmasının oldukça nadir meydana gelen bir olay olduğunu söyleyen doktorlar, tedbir amaçlı hastane yatışı verdi.
Hastaneye yatırılan bebeğin bir süre kontrol altında tutulması gerektiği belirtildi.