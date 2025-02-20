Hindistan’da doğmamış bebeğin karnında iki fetüs bulundu

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Hindistan’da 32 yaşındaki bir kadın, 35 haftalık hamileyken rutin tarama için hastaneye gitti.

Doktorlar, doğmamış bebeğin ultrasonunda ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

Ultrasonda, dünyaya gelmemiş bebeğin karnında, iki fetüs daha bulunduğu gözlemlendi.

KARNINDA KEMİK YAPI GÖRÜLDÜ

Başlangıçta normal seyreden hamilelikte önceki taramalarda herhangi bir sorun görülmedi. Ancak son kontrolde fetüsün karnında kemik içeren anormal bir yapı fark edildi.

Yapılan testler, bebeğin karnında gelişimini tamamlayamayan iki hatalı fetüs bulunduğunu ortaya koydu.

BEBEK SAĞLIKLI DOĞDU

Anne, 1 Şubat'ta bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Doğumdan sonra bebeğin karnındaki gelişemeyen fetüsler cerrahi operasyonla alındı.

Yerel kaynaklar, annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Taramayı yapan Dr. Prasad Agarwal, "Bebeğin karnında kemik içeren fetüs benzeri bir yapı tespit ettik. Bunun çok nadir görülen bir 'fetus in fetu' vakası olduğunu anladık" dedi.

FETUS IN FETU NEDİR

"Fetus in fetu", tek yumurta ikizlerinde gelişim sırasında meydana gelen nadir bir anormallik olarak tanımlanıyor. Bilim insanları kesin nedenini henüz belirleyebilmiş değil. En yaygın teoriye göre, bir fetüs diğerinin içine hapsoluyor ve gelişimini sürdüremiyor.

Fenomenin ilk tanımlaması 1808’de yapılmış olup, görülme sıklığının yaklaşık 500 binde bir olduğu tahmin ediliyor.