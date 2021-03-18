Hindistan’da dünyanın en kısa sığırlarının nesli tükeniyor

Nesli tükenmekte olan Punganur ırkı dünyanın en kısa sığırları, evcil hayvan pazarlarında satılmaya başlandı.

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki kasabadan alan Punganur, dünyanın en kısa sığır ırkı neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya.

Boyları 70 ve 90 santimetre arasında değişsen sığırlardan, sadece 60 tanesi hayatta kaldı.

Hindistan Gıda ve Tarım Örgütü, bı ırkın sadece yalnızca Andhara Pradesh'te işletilen ve özel çiftlikte bulunabildiğini kaydetti.

“FAKİR AİLELER İÇİN İDEALDİ"

Özel yetiştirici olan Dr. P. Krishnam Raju, bu sığırların bir zamanlar fakirler arasında oldukça popüler olduğunu söyleyerek şu sözleri kaydetti:

"Az yiyor, bakımı kolay. Günde 2 ila 4 litre yağ bakımından zengin süt veriyor. Normal inekleri karşılayamayan fakir aileler için idealdi."





TALEP AZALDI

Hintli çiftçilerin daha verimli inekleri beslemeye başlaması ile, az süt veren ırklara talep azaldı.

Ayrıca, melezleme de Punganur sığırlarının sayılarının azalmalarına neden oldu.

EVCİL HAYVAN OLARAK ALIYORLAR

Sığırların evcil hayvan pazarlarında satılmaya başlanması ile ırkın gelişimi konusunda yeni bir umut olduğu ifade edildi.

Şehirde yaşayanların onları evcil hayvan olarak satın aldığı belirtildi.

FİYATLARI YÜKSELİYOR

Ayrıca bu ırkın arkadaş canlısı olmasının yanı sıra iyi şans getirdiği vurgulanırken, fiyatlarının gittikçe yükseldiği kaydedildi.

Nesli tükenmek üzere olan dünyanın en kısa inek ırkı VİDEO