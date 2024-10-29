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İHA

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletine bağlı Kasaragod bölgesinde tapınak festivali yapıldı.

Yüzlerce kişinin katıldığı festivalde feci bir kaza meydana geldi.

Festival sırasında havai fişeklerin bulunduğu kulübede patlama meydana geldi.

10'U AĞIR 150 YARALI

Patlama nedeniyle çıkan yangında alevler etrafa saçılırken yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

Polis, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, 10 kişinin durumunun ise ağır olduğunu açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tapınak yetkilileri gözaltına alındı.

Yangının, havai fişek gösterisi sorasında fişeklerin kulübeye düşmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.