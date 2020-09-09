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    Hindistan'da genç kıza ambulansta tecavüz etti

    Koronavirüs teşhisi konulan genç bir kız, hastaneye kaldırıldığı ambulansta tecavüze uğradı. Şüpheli, genç kızdan özür dileyip kimseye söylememesi için tehdit etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 08:55
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    Hindistan'da genç kıza ambulansta tecavüz etti

    Hindistan'da 29 yaşındaki saldırgan V. Noufal, koronavirüs teşhisi konulan 42 yaşındaki bir kadınla beraber 19 yaşındaki kızı da ambulansa aldı.

    42 yaşındaki kadını koronavirüs merkezine götürmek yerine normal bir hastanenin kapısına bırakan şüpheli, genç kızı da koronavirüs tedavi merkezine götüreceğini söyledi.

    KORUYUCU ELBİSEYİ ÇIKARIP, TECAVÜZ ETTİ

    Daily Mail'in haberine göre V. Noufal, ambulansı tenha bir yere götürdükten sonra genç kızın üzerindeki koruyucu elbiseyi çıkarıp tecavüz etti.

    Polis tarafından gözaltına alınan V. Noufal'ın ambulans kullanma belgesinin olmadığını ve sicilinin çok kabarık olduğu ortaya çıktı.

    Hindistan da genç kıza ambulansta tecavüz etti #1

     

    SALDIRGAN TUTUKLANDI

    V. Noufal, kıza tecavüz ettikten sonra özür dileyip kimseye söylememesi için tehdit etti ve hastaneye bıraktı.

    Kızın hastanede olayı yetkililere söylemesi üzerine V. Noufal, tutuklandı. Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada olayı kınadı.

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