Hindistan'da genç kızın 5 yılda 64 kişinin cinsel istismarına uğradığı iddia edildi

AA

Hindistan bu skandalı konuşuyor...

İddiaya göre, Kerala eyaletinde yaşayan genç kızın, ailesinin evini ziyaret eden sosyal hizmetler ekibindeki psikiyatriste 13 yaşından bu yana cinsel istismara uğradığını aktarmasıyla gerçekler ortaya çıktı.

Konuya ilişkin detaylar Hindistan basınındaki haberlerde yer aldı.

5 YILDA 64 KİŞİNİN CİNSEL İSTİSMARINA MARUZ KALDI

Ekip, genç kızın, 5 yıldır 64 kişinin cinsel istismarına maruz kaldığı iddiasına ilişkin Çocuk Refahı Komitesini (CWC) bilgilendirdi.

Olayın ihbar edilmesinin ardından polis yetkililerinin BBC'ye yaptıkları açıklamada, iddianın soruşturulması amacıyla 25 kişilik ekip kurulduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLERİN GENÇ KIZIN YAKIN ÇEVRESİNDEN OLDUĞU BELİRTİLDİ

Soruşturma kapsamında 28 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, cinsel istismarla suçlanan 17 ila 47 yaşlarındaki şüphelilerin, genç kızın yakın çevresinden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, genç kızın, 13 yaşından bu yana 3 kez "toplu tecavüze" uğradığı ve ailesinin olaylara ilişkin bilgisinin bulunmadığı öne sürüldü.

Öte yandan, genç kızın CWC bünyesindeki sığınmaevine yerleştirildiği bildirildi.

HİNDİSTAN'DA CİNSEL İSTİSMAR VE TECAVÜZ VAKALARI

Hindistan'da cinsel istismar ve tecavüz vakaları, ülkede zaman zaman protesto ediliyor.

Uttarakhand eyaletinde çalıştığı hastaneden evine dönerken 30 Temmuz 2024'te kaybolan hemşirenin cansız bedeni, 9 gün sonra bulunmuş, otopside tecavüze uğradığı belirlenmişti.

Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrinde 31 yaşındaki kadın doktor, 8 Ağustos 2024'te dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.

GÜNDE ORTALAMA 86 VAKA

Bunun üzerine Kalküta'nın 100 noktasında gösteriler düzenlenmiş, Yeni Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune gibi şehirlerde de olay protesto edilmişti.

Öte yandan, Hindistan Ulusal Suç Kayıt Bürosunun verilerine göre, 2022'de günde ortalama 86 vaka olmak üzere 31 bin 516 tecavüz vakası bildirilmişti.