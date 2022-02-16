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    Hindistan’da hemzemin geçide giren motosikletli, ölümden kıl payı kurtuldu

    Uttar Pradesh eyaletinde motosikletli bir sürücü, hemzemin geçitte trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 14:58
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    Hindistan’da hemzemin geçide giren motosikletli, ölümden kıl payı kurtuldu

    Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Auraiya bölgesindeki Achalda tren istasyonu yakınlarında motosikletli bir sürücü, yolun karşısına geçmek için hemzemin geçide girdi.

    Seyir halindeki sürücü, sol taraftan gelen treni fark ederek motosikletini durdurup, koşarak raylardan kaçmaya çalıştı.

    TREN MOTOSİKLETE ÇARPTI

    Trenin motosiklete çarpmasıyla darbe alan şahıs, yere düşerek yuvarlandı. Daha sonra ayağa kalkan sürücü, demir yolundan koşarak uzaklaştı.

    Hindistan’da hemzemin geçide giren motosikletli, ölümden kıl payı kurtuldu ViDEO

    HASAR MEYDANA GELDİ

    Sürücünün ışıkları beklemeden karşıya geçmeye çalıştığı için meydana geldiği tahmin edilen kazada, motosiklette büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.

    Hindistan’da hemzemin geçide giren motosikletli, ölümden kıl payı kurtuldu #1

    Hindistan’da hemzemin geçide giren motosikletli, ölümden kıl payı kurtuldu #2


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