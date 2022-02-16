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- Hindistan’da hemzemin geçide giren motosikletli, ölümden kıl payı kurtuldu
Hindistan’da hemzemin geçide giren motosikletli, ölümden kıl payı kurtuldu
Uttar Pradesh eyaletinde motosikletli bir sürücü, hemzemin geçitte trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
- İHA
- 16.02.2022 - 13:55
- Güncelleme : 16.02.2022 - 14:58
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Auraiya bölgesindeki Achalda tren istasyonu yakınlarında motosikletli bir sürücü, yolun karşısına geçmek için hemzemin geçide girdi.
Seyir halindeki sürücü, sol taraftan gelen treni fark ederek motosikletini durdurup, koşarak raylardan kaçmaya çalıştı.
TREN MOTOSİKLETE ÇARPTI
Trenin motosiklete çarpmasıyla darbe alan şahıs, yere düşerek yuvarlandı. Daha sonra ayağa kalkan sürücü, demir yolundan koşarak uzaklaştı.
Hindistan’da hemzemin geçide giren motosikletli, ölümden kıl payı kurtuldu ViDEO
HASAR MEYDANA GELDİ
Sürücünün ışıkları beklemeden karşıya geçmeye çalıştığı için meydana geldiği tahmin edilen kazada, motosiklette büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.