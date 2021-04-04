Hindistan'da İslam aliminin cenazesinde koronaya rağmen binlerce kişi katıldı

Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu’nun (AIMPLB) Genel Sekreteri, İslam alimi Mevlana Veli Rahmanî koronavirüsten hayatını kaybetti.

Hindistanlı ünlü İslam alimi, AIMPLB Genel Sekreteri Mevlana Veli Rahmanî, Bihar eyaletinin Patna kentindeki yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Hastanenin doktoru Abdul A. Hai, "Rahmani koronavirüs olmadan önce ilk aşı dozunu yaptırmıştı. Ancak, aşının etkili olması için ikinci aşı dozundan en az 2 hafta geçmeli" ifadesini kullandı.

"TÜM MÜSLÜMAN ÜMMETİ İÇİN BİR KAYIP"

Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Mevlana Veli Rahmani’nin vefatı tüm Müslüman ümmeti için bir kayıp" ifadesini kullandı.

78 yaşında hayatını kaybeden Mevlana Veli Rahmanî, doğduğu Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Munger’de düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

KORONAYA RAĞMEN BİNLERCE KİŞİ CENAZEYE KATILDI

Öte yandan Rahmanî'nin cenazesinde koronavirüs tedbirleri akıllara gelmedi.

Vaka sayılarının bir hayli yüksek olduğu ülkede, cenazeye binlerce kişi katıldı.