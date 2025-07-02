Hindistan'da kadın yolcunun ölümden döndüğü kaza

Hindistan'da bir yolcunun dikkatsizliği yüzünden facianın eşiğinden dönüldü.

Maharashtra eyaletindeki Nagpur tren istasyonunda bir kadın, acelesi nedeniyle ayrılmak üzere olan bir trene binebilmek için şansını denedi.

Kadın yolcu, hareket halindeki trene binmeye çalıştığı sırada dengesini kaybetti.

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

Bu sırada trenin de hızı nedeniyle yolcu yere düştü.

Durumu fark eden polis, kadını hızla geri çekti.

O ANLAR KAMERADA

Kadın, polislerin hızlı müdahalesiyle trenin altında ezilmekten kıl payı kurtuldu.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.