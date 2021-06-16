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- Hindistan’da kara mantar epidemi ilan edildi
Hindistan’da kara mantar epidemi ilan edildi
- İHA
- 16.06.2021 - 11:55
- Güncelleme : 16.06.2021 - 12:05
Hindistan koronavirüs nedeni ile verdiği kayıplardan dolayı zor günler geçirirken, bir yandan da kara mantar (mukormkioz) salgını ile mücadele ediyor.
Jarkand eyaletinde, kara mantar vaka sayılarında kısa sürede artış gözlendi.
Yaklaşık 130 kişi kara mantar olduğundan şüphelenirken, Jarkand Eyaleti Başbakanlık Ofisi'nden üst düzey bir yetkili vakalardan 79’unun doğrulandığını söyledi.
Jarkand Eyaleti Başbakanı Hemant Soren'in talimatı ile kara mantar epidemi ilan edildi.
Kararın, özellikle steroidlerle tedavi edilen koronavirüs hastaları arasındaki kara mantar tehdidi nedeniyle alındığı bildirildi.
KISITLAMALAR GETİRİLDİ
Eyalet genelinde uygulanmakta olan karantina 24 Haziran’a kadar uzatıldı. Çok sayıda kısıtlama getirildi.
Şehir içi ve şehirler arası otobüs seferleri askıya alındı.
37 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Düğün, nişan vb. etkinliklerde katılımcı sayısı 11 kişi ile sınırlandırıldı.
Kara mantar nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybederken, 37 kişi ise sağlığına kavuştu.