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Hindistan’da kara mantar epidemi ilan edildi

Hindistan’da kara mantar epidemi ilan edildi

Vakaların hızlı bir şekilde artması ile hükümet, kara mantarı epidemi ilan etti. Salgın nedeni ile şu ana kadar 25 kişi yaşamını yitirdi.