Hindistan'da koronavirüs aşısı diye tuzlu su uygulandı

Güney Asya ülkesinde yaşanan skandalda, tuzlu su uygulanan binlerce kişinin parası alındı.

Koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülkelerden Hindistan'da insanlara koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte edildi.

Ülkede yaklaşık 2 bin 500 kişiye sahte aşıdan yapıldığı belirtildi. Sahte aşı uygulayanlar, aşıladıkları kişilerden ücret alarak toplamda 28 bin dolara kadar gelir elde etti.

AŞI DİYE TUZLU SU ENJEKTE EDİLDİ

Mumbai polis departmanının üst düzey yetkilisi Vishal Thakur, Mumbai yakınında en az 12 sahte aşı kampanyası düzenlendiğini söyledi.

Thakur, "Tuzlu su enjekte ediyorlardı. Her sahte aşıda bunu yapıyorlardı." dedi.

KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

CNN International'ın haberine göre, doktorların yakalandığı, söz konusu kişilerin sahte sertifikalar, şişeler, şırıngalar üreten bir hastanede faaliyetlerini yürüttüğü tespit edildi.

Şimdiye kadar 14 şüpheli, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve diğer suçlamalarla tutuklandı. Dolandırıcılığa karışan diğer şüphelilere ilişkin soruşturmanın devam etmesiyle daha fazla tutuklamanın olabileceği kaydedildi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Hindistan'da şimdiye kadar ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 4,5'ine denk gelen 62 milyondan fazla insan tamamen aşılandı.

"O AN ŞÜPHELENDİK"

Güney Asya ülkesindeki sahte aşı kampanyası, mayıs sonu ile haziran başı arasında yaşandı.

Yetkililer, aldıkları aşı sertifikalarından şüphelenen bazı dolandırıcılık mağdurlarının ardından soruşturma başlattı.

Dolandırılanlardan biri, "Hiçbirimizde herhangi bir belirti görülmedi ve ayrıca ödeme yapmak zorunda kaldık. O an şüpheye düştük." dedi.