Ellerimizin sudayken buruşmasının sebebi bakın neymiş… Banyoda, denizde ya da havuzda parmaklarınızın buruştuğunu siz de fark etmişsinizdir. Herkesin başına gelen bu durumun neden yaşanıldığı hakkında ise çoğu kişinin bir fikri yoktur. Bakın parmaklarınızın suda buruşmasının nedeni neymiş…

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Fazla suya maruz kaldığımız her alanda ilk olarak ayaklarımız ve ellerimizde buruşmalar meydana gelir. Şu zamana kadar bu buruşmaları fark etmeyen kişi neredeyse olmamıştır.

Bu kırışıklığın nedeni her ne kadar “cildin suyu emmesi ve bunun sonucunda şişerek bükülmesi” olarak düşünülse de yıllar önce yapılan bir araştırma bunun öyle olmadığını ortaya koydu.

Peki çok uzun bir süre geçirmenize gerek kalmadan maksimum 30 dakika gibi bir sürede ellerinizin ve ayaklarınızın buruş buruş olmasının altından yatan gerçek ne?

Bazı durumlarda hastalık habercisi bile olabilecek bu durum bakın neden oluyormuş…

Meğer parmaklar buruştuğunda...

Cildinizin suyun altında bir süre kaldıktan sonra buruşmasının temel nedeni aslında evrimsel bir adaptasyon sürecinden kaynaklanır.

Su ile temas eden parmaklarınızın buruşmasının nedeni suyun cildinizi yumuşatması değil, sinir sistemi tarafından kontrol edilen aktif bir sürecin doğru işlediğinin göstergesi.

Yani parmaklarınızın buruşuyor olması sinir sisteminizde herhangi bir sorun olmadığının bir göstergesi oluyor. Küçük bir örnek verecek olursak, parmağınızı kestikten sonra suyun altına koyduğunuz anda parmağınızın kesilen kısmında bir tahribat olduğundan sinir sistemi orada aktif bir çalışma gösteremediğinde buruşma da meydana gelmez.

Parmaklarınızın buruşmasını yönetimi ise tamamen otonom sinir sisteminizin en belirgin olan parçalarından biri. Ayrıca parmaklarınızın buruşmasındaki en önemli ayrıntı ise daha iyi tutunmayı sağlaması.

Daha iyi tutunma ise özellikle duş sırasında şampuan, duş jeli ya da herhangi farklı bir nesneyi tutmak istediğinizde yüzeyleri ıslak olduğunuzda elinizden kayabilecekken buruşan parmaklarınız sayesinde bu kayma sorunu ortadan kalkar ve ıslak yüzeyli cisimleri daha rahat bir şekilde tutmanıza olanak tanır.