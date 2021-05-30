Hindistan'ın Balrampur kentinde koronavirüsten ölen bir hastanın cansız bedenini nehre atan iki kişi yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Hindistan'da koronavirüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nehirlere atılmaya başladı.

KÖPRÜ ÜZERİNDEN NEHRE ATILIRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Uttar Pradesh eyaletine bağlı Balrampur kentinde koronavirüsten hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedeninin, biri koruyucu kıyafetli olan iki kişi tarafından köprü üzerinden nehre atıldığı anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Hindistan'da koronavirüsten ölen hastanın cansız bedeninin nehre atıldığı anlar kamerada VİDEO

SAĞLIK MÜDÜRÜ DOĞRULADI

Ülkede koronavirüsten ölenlerin cansız bedenlerinin nehre atıldığı söylentisi dolaştığı günlerde söz konusu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi infiale yol açtı. Balrampur Sağlık Müdürü, cansız bedenin koronavirüs hastasına ait olduğunu doğrularken, cansız bedeni nehre atanların ise hastanın akrabaları olduğunu ifade etti. Sağlık Müdürü, hastanın 25 Mayıs’ta koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve 28 Mayıs’ta virüsten hayatını kaybettiğini bildirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın duyulmasının ardından söz konusu 2 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, cenazenin koronavirüs protokollerine uygun şekilde aileye teslim edildiği belirtildi.

GANJ NEHRİ KIYISINA 71 CESET VURMUŞTU

Hindistan’da geçtiğimiz haftalarda Ganj Nehri kıyısına 71 kişinin cansız bedeni vurmuştu. Cansız bedenlerin ülkede artan vakalar nedeniyle krematoryumlarda ve mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığı iddia edilmişti.