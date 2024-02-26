Hindistan'da makinist el frenini çekmeyi unuttu: Yük treni 80 kilometre gitti

AA & Ensonhaber
Hindistan'da Pencap'a doğru yol almak üzere Kathua'daki Tren İstasyonu'nda bekleyen yük treni, makinistinin olmadığı bir anda hareket etmeye başladı.
El frenini çekmedi, tren 80 kilometre gitti
Kathua'da mola veren makinist, el frenini çekmeden trenden indi ve kısa sürede hız kazanan treni kontrol etmek mümkün olmadı.
Yaklaşık 80 kilometrelik yolculuğunu makinistsiz devam ettiren tren, Ucchi Bassi İstasyonu'ndaki görevliler tarafından raylara yerleştirilen tahta engellerle yavaşlatılarak durduruldu.
Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.
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