Hindistan'da motosikletle taşınan havai fişekler patladı: 1 ölü, 6 yaralı

İHA

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde yer alan Eluru bölgesinde Diwali Festivali'nde kullanılacak olan havaİ fişekler kaza sonucu patladı.

BOMBA GİBİ PATLADI: 1 ÖLÜ

Motosikletle iki kişi tarafından taşınan havai fişekler, motosikletin bir çukura hızla girmesi sonucu bomba gibi patladı. Olayda, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Patlama anı, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, patlamanın motosikletin ana yola çıkacağı sırada yol kenarında duran bir grubun yakınında meydana geldiği görüldü.