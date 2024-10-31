Hindistan'da motosikletle taşınan havai fişekler patladı: 1 ölü, 6 yaralı

İHA
Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde yer alan Eluru bölgesinde Diwali Festivali'nde kullanılacak olan havaİ fişekler kaza sonucu patladı.
BOMBA GİBİ PATLADI: 1 ÖLÜ
Motosikletle iki kişi tarafından taşınan havai fişekler, motosikletin bir çukura hızla girmesi sonucu bomba gibi patladı. Olayda, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Patlama anı, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, patlamanın motosikletin ana yola çıkacağı sırada yol kenarında duran bir grubun yakınında meydana geldiği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış