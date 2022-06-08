Petrol
123.49
2.42%
Euro
18.3894
2.32%
Dolar
17.1121
2.14%
Altın
1.017
1.96%
Borsa
254
-4.07%
Bitcoin
519.789
2.22%
BTXN Coin
11.22
-0.26%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Hindistan'da ödevini yapmayan çocuğa akılalmaz ceza

    Hindistan'da bir aile 5 yaşındaki kızlarını, ödevini yapmadığı gerekçesiyle ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak evin çatısına çıkarıp 40 derecelik sıcağın altında bıraktı.
    • 08.06.2022 - 21:16
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 21:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan'da ödevini yapmayan çocuğa akılalmaz ceza

    Hindistan’ın Delhi kentindeki Karawal Nagar bölgesinde bir aile 5 yaşındaki kızlarını ödevini yapmadığı gerekçesiyle, ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak, evin çatısına çıkararak 40 derecelik sıcağın altında bıraktı.

    Olayın 2 Haziran’da yaşandığı belirtilirken, küçük çocuğa ait görüntüleri sosyal medyada yayılması üzerine polis harekete geçti.

    Küçük çocuk yardım çığlıkları attı

    Görüntüde, küçük çoçuğun iplerden kurtulmaya çalıştığı görülürken, yardım çığlıkları attığı duyuldu.

    "Çocuğun ailesi tespit edildi, gerekli işlem başlatıldı"

    Delhi polisi tarafından yapılan açıklamada, "Bir evin çatısına bağlanmış bir kız çocuğunun videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından Delhi Polisi, çocuğun kimliğini ve durumunu tespit etmek için mümkün olan tüm çabayı gösterdi. Çocuğun ailesi tespit edildi ve gerekli işlem başlatıldı" denildi.

    İHA'nın haberine göre aileye, çocuğa saldırı, yaralama, fiziksel şiddet ve hürriyetten yoksun bırakma gibi suçlamaların yöneltilmesi bekleniyor.

    Hindistan'da ödevini yapmayan çocuğa akılalmaz ceza VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Rusya'da otomobil satışları yüzde 83 azaldı
    Otomobil

    Rusya'da otomobil satışları yüzde 83 azaldı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Balat'ta yollar göle döndü
    3. Sayfa

    Balat'ta yollar göle döndü

    Görüş Bildir