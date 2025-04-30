DHA
Hindistan'da korkunç olay...
Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrinde bulunan 6 katlı bir otelde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı
Sebebi bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü.
ALEVLER OTELİ YUTTU
Alevler otelin dış cephesini parçalayarak sokağa taştı.
Bunun üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
14 ÖLÜ
Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 14 kişi, yangında hayatını kaybetti.
Yetkililer, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.
SORUŞTURMA AÇILDI
Yangının kontrol altına alındığını aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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