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DHA

Hindistan'da korkunç olay...

Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrinde bulunan 6 katlı bir otelde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

Sebebi bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü.

ALEVLER OTELİ YUTTU

Alevler otelin dış cephesini parçalayarak sokağa taştı.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

14 ÖLÜ

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 14 kişi, yangında hayatını kaybetti.

Yetkililer, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yangının kontrol altına alındığını aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.