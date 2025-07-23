Hindistan’da sahte büyükelçi skandalı

Hindistan'da polis, başkent Yeni Delhi yakınlarında sahte büyükelçilik kurduğu öne sürülen Harshvardhan Jain adlı şüpheliye yönelik çarpıcı bir operasyon gerçekleştirdi.

Kendini diplomatik temsilci olarak tanıtan Jain’in, kiralık konutunu çeşitli ülke bayraklarıyla donattığı, sahte diplomatik plakalı dört araç kullandığı ve evinde yaklaşık 4,5 milyon Hint rupisi ile bir miktar döviz bulundurduğu açıklandı.

DÜNYA LİDERLERİYLE SAHTE FOTOĞRAFLAR VE MÜHÜRLER

Polis yetkilileri, Jain’in dünya liderleriyle çekilmiş gibi görünen sahte fotoğraflar hazırladığını, Hindistan Dışişleri Bakanlığı’na ve yabancı ülkelere ait sahte mühürler bulundurduğunu tespit etti. Şüphelinin, para karşılığında denizaşırı istihdam vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı da belirlendi.

“Sahte büyükelçilik faaliyeti yürütmek” suçlamasıyla gözaltına alınan Jain hakkında ayrıca, yurt dışındaki paravan şirketler üzerinden kara para aklama, resmi evrakta sahtecilik ve sahte belge bulundurma gibi ciddi suçlamalar yöneltildiği bildirildi.