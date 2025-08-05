Hindistan'da şiddetli yağış, sele yol açtı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışlar etkili oluyor...
Bölgede etkili olan şiddetli yağış, sele yol açtı.
EVLER SEL SUYUNA KAPILDI
Uttarkashi kasabasında dağdan gelen sel, turistik Dharali köyünü sular altında bıraktı.
Evler sel suyuna kapılarak sürüklendi.
50'DEN FAZLA KİŞİ KAYIP
Yetkililer 50'den fazla kişinin kaybolduğunu belirtirken, bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Meteoroloji servisi, eyalette 10 Ağustos'a kadar şiddetli yağışın devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.