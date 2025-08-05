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Hindistan'da şiddetli yağış, sele yol açtı

Uttarakhand eyaletinde meydana gelen sel felaketinde bir köy sular altında kaldı. Şiddetli yağışların yol açtığı sellerde, 50'den fazla kişi ise kayıplara karıştı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 05.08.2025 14:32

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışlar etkili oluyor...

Bölgede etkili olan şiddetli yağış, sele yol açtı. 

EVLER SEL SUYUNA KAPILDI 

Uttarkashi kasabasında dağdan gelen sel, turistik Dharali köyünü sular altında bıraktı.

Evler sel suyuna kapılarak sürüklendi.

50'DEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Yetkililer 50'den fazla kişinin kaybolduğunu belirtirken, bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. 

Meteoroloji servisi, eyalette 10 Ağustos'a kadar şiddetli yağışın devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

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