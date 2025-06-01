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AA

Hindistan'da muson mevsiminin başlamasıyla hava koşulları insanlara zor anlar yaşatıyor.

Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 22 kişinin şiddetli yağışlardan, ani sel ve toprak kaymalarından öldüğünü bildirdi.

DEVAM EDECEK UYARISI

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gelecek günlerde bölgede sağanağın devam edeceği uyarısında bulundu.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, ülkede büyük hasara yol açıyor.

MAYIS AYININ BAŞINDA 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

5-6 Mayıs tarihlerinde Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde şiddetli yağışlar etkili olmuş, 14 kişi yaşamını yitirmişti.