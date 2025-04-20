Hindistan'da şiddetli yağışlar etkili oldu
DHA

Hindistan sel felaketi ile sarsılıyor...

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yağışlar, dünden itibaren aralıksız devam ediyor.

3 CAN KAYBI

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde sağanak yağışın etkili olmasıyla sel meydana geldi.

Selde 3 kişi hayatını kaybetti.

100'DEN FAZLA TAHLİYE

Yetkililer, Ramban kasabasında 100’den fazla kişinin tahliye edildiğini ve kurtarma operasyonlarının sürdüğünü açıkladı.

Yolların su altında kaldığı bölgede yaklaşık 40 evin yıkıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Öznur Kaya
Editor