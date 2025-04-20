Hindistan'da şiddetli yağışlar etkili oldu

DHA
Hindistan sel felaketi ile sarsılıyor...
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yağışlar, dünden itibaren aralıksız devam ediyor.
3 CAN KAYBI
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde sağanak yağışın etkili olmasıyla sel meydana geldi.
Selde 3 kişi hayatını kaybetti.
100'DEN FAZLA TAHLİYE
Yetkililer, Ramban kasabasında 100’den fazla kişinin tahliye edildiğini ve kurtarma operasyonlarının sürdüğünü açıkladı.
Yolların su altında kaldığı bölgede yaklaşık 40 evin yıkıldığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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