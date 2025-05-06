Hindistan'da şiddetli yağışlar sele yol açtı

DHA
Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde, son iki günde şiddetli yağışlar etkili oldu.
Yağışlar hayatı olumsuz etkiledi...
14 CAN KAYBI
Yağışlarda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı açıklandı.
"BÖLGE YETKİLİLERİ, KAYIPLARI DEĞERLENDİRECEK"
Eyalet Tarım Bakanı Anju Sharma, ürün zararıyla ilgili rapor gelmesini beklediklerini belirtti.
Ardından “Bölge yetkilileri, kayıpları değerlendirecek ve bugün raporlarını sunacak." ifadelerinde bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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