Hindistan'da silahlı çatışmalar: 31 isyancı öldü

AA

Hindistan'da Karregutta tepelerinde 21 günlük operasyon düzenlendi.

Operasyonun detaylarına ilişkin Hindistan İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

31 İSYANCI ÖLDÜ

Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Karregutta tepelerinde düzenlenen 21 günlük operasyon kapsamında güvenlik güçlerinin bölgeyi Maocu isyancılardan temizlediği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'ın Çatisgarh ve Telangana eyaletlerinin sınırında Maocu isyancılar ile güvenlik güçleri arasında meydana gelen silahlı çatışmalarda 31 isyancının öldüğü belirtilirken güvenlik güçlerinden ise can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Bunun, bölgede Maocu isyancılara karşı düzenlenen "en kapsamlı operasyon" olduğu bildirildi.

MAOCU İSYANCILARIN SİLAHLI EYLEMLERİ

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.

İsyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile isyancılar arasında yaşanan çatışmalarda 1999'dan bu yana 8 bini sivil 14 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.