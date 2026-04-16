Hindistan’da trajik kaza: Maymunu kovalarken elektrik akımına kapıldı

Hindistan'da yaşanan üzücü olayda, bir kişinin sokakta karşılaştığı maymunu uzaklaştırmak isterken yaptığı müdahale ölümle sonuçlandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre olay, kısa sürede trajediye dönüştü.

DEMİR BORU, ELEKTRİK HATTINA TEMAS ETTİ

Söz konusu kişinin, elindeki demir boruyla maymunu kovalamaya çalıştığı sırada, kontrolsüz hareket nedeniyle borunun elektrik hattına temas ettiği belirtildi. Temasın ardından kişi yüksek voltaj akımına kapıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yetkililer, özellikle sokak hayvanlarıyla yaşanan benzer durumlarda elektrik hatlarına yakın bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak, vatandaşların riskli müdahalelerden kaçınması çağrısında bulundu.