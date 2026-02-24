Hindistan'da uçak kazası: 7 ölü

Hindistan'ı sarsan uçak kazası...

Jharkhand eyaletinde yaşanan uçak kazası hakkında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Redbird Airways şirketine ait ‘Beechcraft C90 tipi uçağın, Ranchi'den kalkış yaptığı kaydedildi.

20 DAKİKA SONRA TEMAS KESİLDİ

Açıklamada, kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra uçakla temasın kesildiği daha sonra uçağın Chatra bölgesinde düştüğünün tespit edildiği aktarıldı.

Yetkililer, uçakta 2 pilotun yanı sıra vücudunun yüzde 65'inde yanık bulunan 41 yaşındaki bir hasta, hastaya eşlik eden iki refakatçi, bir doktor ve bir sağlık personeli bulunduğunu açıkladı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Chatra Bölge Komiseri Keerthishree G., düşen ambulans uçağındaki 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.