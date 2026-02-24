İran’da helikopter kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

İran’ın İsfahan eyaletinde teknik arıza nedeniyle düşen bir helikopter, 4 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.
İran basınında yer alan haberlere göre, kaza İsfahan’ın Dorçi kentinde meydana geldi. Düşen helikopterde pilot, yardımcısı ve sebze-meyve halinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.
ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE
Kazanın ardından helikopterde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)