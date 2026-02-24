Abone ol: Google News

İran’da helikopter kazası: 4 kişi hayatını kaybetti
İran’ın İsfahan eyaletinde teknik arıza nedeniyle düşen bir helikopter, 4 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.

İran basınında yer alan haberlere göre, kaza İsfahan’ın Dorçi kentinde meydana geldi. Düşen helikopterde pilot, yardımcısı ve sebze-meyve halinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE

Kazanın ardından helikopterde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlattı.

