Güney Kore’den Kuzey Kore’ye diyalog ve nükleer program uyarısı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Strateji ve İstihbarattan Sorumlu Bakan Yardımcısı Jeong Yeon-doo, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze programlarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına tam uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Jeong, “Kuzey Kore’ye samimi çabalarımıza karşılık vermesi, yapıcı biçimde diyaloğa katılması ve NPT ile ilgili BMGK kararlarına geri dönmesi çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

KUZEY KORE- RUSYA İŞ BİRLİĞİNE TEPKİ

Jeong, Kuzey Kore’nin Rusya ile yürüttüğü askeri işbirliğinden duyulan derin endişeyi dile getirerek iş birliğinin, uluslararası barış ve güvenliği ciddi şekilde zedelediğini ve derhal sona ermesi gerektiğini vurguladı.

AŞAMALI NÜKLEER SİLAHSIZLANMA STRATEJİSİ

Seul yönetimi, nükleer silahsızlanma hedefinin zaman alacağını kabul ediyor. Jeong, sürecin diyalog ve müzakere yoluyla Kuzey Kore’nin programlarının durdurulmasıyla başlayacağını, orta vadede azaltılacağını ve uzun vadede tamamen sona erdirileceğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, daha önce iki ülke arasındaki ilişkileri “birbirine düşman iki devlet” olarak nitelendirmiş ve Güney Kore ile yeniden birleşme arayışında olmayacağını açıklamıştı.